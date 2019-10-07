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Світовий банк може оцінити можливість концесії українських залізничних вокзалів

Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:54

Окремі міжнародні фінансові організації попередньо заявили про готовність проаналізувати можливість передачі в концесію деяких українських залізничних вокзалів.

Про це заявила заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, передає ЦТС.

"Є попередня згода Global Innovation Fund і Світового банку щодо проведення аналізу концесії залізничних вокзалів і малодіяльних станцій", - сказала вона.

Згідно з програмою діяльності Кабміну, планується модернізація за допомогою механізмів державно-приватного партнерства деяких залізничних вокзалів. Йдеться, зокрема, про вокзали Києва, Миколаєва та Запоріжжя.

Нагадаємо:

3 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.

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залізниця Світовий банк концесія

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