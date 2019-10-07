У Раді пропонують ввести збір з готівкового обміну валют

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував законопроект, яким планується ввести збір з готівкових операцій обміну валют, кошти з цього збору планують витрачати на розвиток спорту.

Текст законопроекту №2208 опублікований на сайті Верховної Ради.

За словами автора законопроекту, після проведення валютної лібералізації деякі банки ввели можливість для своїх клієнтів проводити обмін валют онлайн.

Водночас готівковий обмін валют на його думку, пов'язаний з фінансовими ризиками.

"Запровадження збору на розвиток спорту з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі стимулюватиме громадян та суб’єктів господарювання здійснювати операції з продажу та/або купівлі іноземних валют в онлайн режимі у безготівковій формі без відвідування фінансових установ, їх структурних підрозділів та пунктів обміну валют.

Для банків в умовах значної конкуренції на ринку купівлі/продажу іноземних валют це також стане додатковим стимулом щодо створення умов клієнтам банку для здійснення валютообмінних операцій в онлайн режимі у безготівковій формі", - йдеться у пояснювальній записці.

Розмір збору має становити 1% від валютної операції.

Дубінський сподівається, що зібраних державою коштів від збору має вистачити для того, щоб залучити більше дітей до спорту та покращити місце України у рейтингу країн світу за рівнем здоров'я населення.

Економічна правда