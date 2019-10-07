Зеленський готовий допомогти зі справою Байдена у разі офіційного запиту США – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова створити спільну слідчу групу з представниками США для розслідування щодо Джо Байдена, якщо американська прокуратура звернеться з відповідним запитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському агентству Kyodo.

Зеленський сказав в інтерв'ю, що якщо прокурори США попросять допомоги з цього питання і зроблять необхідні кроки, Україна може погодитися на спільне розслідування.

Він заявив, що українська прокуратура буде розглядати будь-які запити своїх колег з США про співробітництво в проведенні розслідувань "відповідно до наших законів", якщо вони будуть проводитися на основі "міжнародного права".

Зеленський додав, що відповідно до Конституції України президент не має повноважень доручати генеральному прокурору або слідчим органам розглядати конкретні справи.

Слід зазначити, що Kyodo не приводить прямої цитати Зеленського щодо створення спільної групи, а тільки переказує його слова.

Зеленський також заперечує, що президент США Дональд Трамп підштовхував його до розслідування проти Байдена.

"На мене ніколи не чинили тиску, і не було ніяких умов для проведення зустрічі з Трампом або отримання зброї натомість", - сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що колишня посол США в Україні Марі Йованович погодилася дати свідчення у Конгресі у справі про тиск Трампа на Зеленського.

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Європейська правда