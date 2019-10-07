KLM – сто років королівського сервісу

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7 жовтня 2019 року ми відзначаємо особливу дату в історії авіації: авіакомпанії KLM Королівські Голландські Авіалінії виповнюється 100 років!

KLM – це перша в світі авіакомпанія, яка досягла 100-річчя та продовжує працювати під своєю первісною назвою. У 1919 році піонер авіації Альберт Плесман вирішив відкрити нову главу в її історії.

Він був першим керівником KLM та мріяв про те, як "повітряний океан об’єднає всіх людей", уявляючи собі мережу, яка об’єднує всіх людей на планеті. Його уявлення про майбутнє та завзятість допомогли зробити ці мрії реальністю.

Сьогодні географія польотів KLM охоплює більше ніж 160 напрямків по всьому світу.

Ми повернулися до верхніх позицій індексу Доу-Джонса в категорії "Авіакомпанії": уже 15 років Air France-KLM входять до трійки лідерів DJSI. KLM постійно перебуває в пошуку найбільш екологічно безпечних рішень, особливо для майбутніх поколінь мандрівників.

100 років КLM

На даний момент KLM є єдиною європейською авіакомпанією, котра виконує міжконтинентальні рейси з використанням екологічного біопального. Також компанія активно залучає своїх пасажирів до колективної відповідальності перед планетою.

Протягом 11 років діє програма CO 2 ZERO, в якій мандрівники можуть компенсувати вуглецевий слід від свого польоту.

Авіакомпанія пропонує екологічно чисті продукті харчування на борту. Крім цього, KLM співпрацює з постачальниками, які виробляють продукти без шкоди для навколишнього середовища та підтримує принципи справедливої торгівлі.

До 2020 року KLM прагне скоротити викиди CO 2 від наземних процесів на 20% у порівнянні з 2011 роком.

KLM та Делфтський технічний університет спільно працюють над створенням літака майбутнього – Flying-V. Літак витрачатиме на 20% менше пального, ніж Airbus 350, при цьому в його салоні розмістяться близько 314 осіб.

Менша витрата пального літаком досягається за рахунок двох турбовентиляторних двигунів, які розташовані на кожному крилі, а також за рахунок аеродинамічного дизайну.

Макет салону Flying-V можна буде побачити в амстердамському аеропорту Схіпгол 7 жовтня 2019 року, в день сторіччя авіакомпанії.

KLM знаходиться на шляху досягнення своїх цілей у 2020 році. До 2030 року KLM має намір скоротити загальні викиди CO 2 на 15% у порівнянні з 2005 роком, а також скоротити обсяг відходів на 50% у порівнянні з 2011 роком.

100 років авіації – це також історія постійного впровадження інновацій.

За останні роки KLM розробила низку мобільних додатків, які полегшують бронювання квитків, реєстрацію, пошук багажу та надають пасажирам інформацію про рейси в режимі реального часу.

Була створена інтерактивна карта Schiphol Airport Map для зручної навігації в аеропорту Схіпгол, персональний голосовий асистент Google із штучним інтелектом, мобільний додаток з доповненою реальністю для оцінки параметрів ручної поклажі за допомогою камери телефону, "розумна" багажна аудіобірка з вбудованим GPS-модулем та динаміком, яка виконує функції персонального гіда Амстердамом.

www.klm.ua