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У Львові почали вмикати опалення

Понеділок, 7 жовтня 2019, 11:17

У Львові з 7 жовтня ввімкнули опалення у школах і садочках, у лікарнях та поліклініках.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Пряма мова: "Від сьогодні усі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками.

Якщо у вашому закладі холодно, звертайтесь на Гарячу лінію міста – 1580, або в Адміністрацію міського голови, тел. 0322 97 59 05".

Садовий пообіцяв: "Буду тримати на контролі. Діти та хворі мають бути в теплі".

Українська правда

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