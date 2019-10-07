У Львові почали вмикати опалення
Понеділок, 7 жовтня 2019, 11:17
У Львові з 7 жовтня ввімкнули опалення у школах і садочках, у лікарнях та поліклініках.
Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового
Пряма мова: "Від сьогодні усі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками.
Якщо у вашому закладі холодно, звертайтесь на Гарячу лінію міста – 1580, або в Адміністрацію міського голови, тел. 0322 97 59 05".
Садовий пообіцяв: "Буду тримати на контролі. Діти та хворі мають бути в теплі".
Українська правда
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