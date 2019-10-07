Постачання газу із США заощадило Європі 8 мільярдів доларів – міністр

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) із США може забезпечити більш високу конкуренцію на європейському ринку.

Про це міністр енергетики США Рік Перрі заявив журналістам у Вільнюсі в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

"США опинилися у досить новій і унікальній ролі важливого імпортера СПГ до Європи. Ми розраховуємо на розуміння європейців, розцінюємо це як можливість привнести на ринок більше свободи та конкуренції", - сказав Перрі після зустрічі з міністрами балтійських країн.

Він нагадав підрахунки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що постачання газу із США допомогло Європі минулого року заощадити 8 млрд доларів.

Литва теж імпортувала СПГ із США через термінал у Клайпеді.

Перрі зустрівся з міністрами Литви, Латвії та Естонії напередодні енергетичного форуму країн Центральної та Східної Європи, котрий починається у понеділок.

Перрі сказав, що обговорить із ними "нові шляхи енергії, нові джерела енергії та нові технології".

Литовський міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас назвав зустріч із американським колегою "новою сторінкою співпраці країн Балтії та США".

За його словами, "в умовах реформування Литвою газового ринку та синхронізації енергомереж із Західною Європою важлива і політична, і технологічна підтримка США".

Як сказав Вайчюнас, такі чотиристоронні зустрічі представників США і балтійських країн відбуватимуться щороку.

"Очевидно, що чим більше США в Європі, чим більше США в європейській енергетиці, тим ми сильніші", - вважає литовський міністр.