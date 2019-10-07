Міністр енергетики США каже, що не згадував Байдена у розмові з Трампом

Очільник міністерства енергетики США Рік Перрі повідомив, що ніколи не чув і не згадував у розмовах про Україну з президентом Дональдом Трампом та іншими посадовцями про політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

Джерело: CBN News

Деталі: За його словами, розмови щодо України стосувались лише боротьби з корупцією.

Перрі каже, що він розмовляв із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, попереднім послом США в Україні Марі Йованович, спецпредставником Держдепу з питань України Куртом Волкером та іншими, і жодного разу в цих розмовах не було згадано ім’я Джо Байдена та його сина Хантера.

Комітет Конгресу, що розслідує можливий тиск Трампа на Зеленського має намір дізнатись більше інформації про поїздку Перрі в Україну на інавгурацію президента Зеленського.

Дослівно: "...жодного разу, Бог — мій свідок, жодного разу не було згадано ім’я Байдена — ні колишній віцепрезидент, ні його син ніколи не згадувалися. Про корупцію говорили в країні, але цей термін зазвичай був розпливчатий, відносно олігархів і того, що у вас є."

Передісторія:

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Нагадаємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Українська правда