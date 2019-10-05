Кіберполіція виявила хакера, який зламав більше 2 тисяч комп’ютерів українців

Кіберполіція викрила чоловіка, який хакнув більше двох тисяч комп’ютерів українців.

Джерело: Департамент кіберполіції НПУ.

Дослівно у повідомленні: "Працівники Слобожанського управління кіберполіції встановили причетність до такої діяльності 29-річного жителя Харкова. Чоловік з 2018 року займався зламом віддалених серверів для подальшого продажу отриманої незаконним шляхом інформації".

Деталі: За даними кіберполіції, для залучення клієнтів хакер розміщував на спеціалізованих сайтах та форумах оголошення щодо продажу доступів до віддалених серверів, для оплати таких послуг використовувалися російські електронні платіжні системи.

Зокрема, цей чоловік зламав більше двох тисяч комп’ютерів українців.

Загалом же встановлено, що хакер за час своєї діяльності отримав несанкціонований доступ до тисяч серверів з-понад 100 країн.

Так, отримані інструменти він використовував як для продажу даних, так і для отримання доступу до банківських акаунтів і платіжних систем.

Працівники кіберполіції провели кілька обшуків за адресами, де проживав хакер.

За результатами обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, гроші та зовнішні носії інформації.

Під час попереднього огляду техніки кіберполіція виявила активні сесії та перелік зламаних серверів з обліковими даними доступу до них.

За цим фактом триває досудове розслідування, кваліфіковане за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 6 років ув’язнення.

Українська правда