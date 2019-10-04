Новини 4 жовтня: справа проти "ДТЕК Західенерго", рекордні запаси газу, подорожчання сигарет
Про справу проти "ДТЕК Західенерго". Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.
Про рекордні запаси газу. В українських підземних сховищах газу уже накопичили більше 20,5 млрд кубометрів - це історичний максимум запасів у ПСГ за останні дев'ять років.
Про подорожчання сигарет. Окремі норми ухваленого Верховною Радою законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть призвести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%, заявляє асоціація "Укртютюн".
Про програму діяльності уряду. Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні 5 років - у ній перераховано низку реформ у різних сферах та показники, яких Кабмін має досягти.
Про газові консультації Єврокомісія – Україна – РФ. Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.
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