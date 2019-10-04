Товарообіг між Україною і Білоруссю має перевищити 6 мільярдів доларів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь є важливим торговельним партнером України, тому країни мають працювати над збільшенням взаємного товарообігу.

Про це він сказав на другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який відбувся у Житомирі, передає прес-служба президента.

"Білорусь – наш ключовий торговельний партнер. Товарообіг між нашими країнами за минулий рік перевищив 5 мільярдів доларів США.

Я згоден з Олександром Григоровичем – ми можемо й повинні подолати позначку 6-8 мільярдів доларів", – підкреслив Зеленський.

За його словами, це завдання адресоване спільній Міжурядовій комісії з торговельно-економічної співпраці. Глава держави додав, що найближчим часом буде оновлена українська частина цієї Комісії.

Серед пріоритетів у торговельно-економічних відносинах України та Білорусі Зеленський назвав співпрацю у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурних і транспортних проектах, промисловості, виробничу кооперацію, а також взаємодію в аграрно-промисловому комплексі.

На думку президента, країни мають великий потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн та участі у багатосторонніх проектах.

"Вірю, що всьому цьому сприятимуть і масштабні зміни в Україні, які позитивно оцінить бізнес-середовище, кредитори та інвестори. Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці й хочу, щоб історія відносин між Україною та Білоруссю була історією тільки успіху та прогресу", – сказав Зеленський.

"Ми готові вести перемовини про збільшення постачання нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що у майбутньому треба підтримувати спільні проекти у цій сфері", – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Економічна правда