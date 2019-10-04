У Раді створили об'єднання для захисту ФОПів

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "За ФОПів", учасники об'єднання обіцяють захищати малий бізнес.

Про це повідомила у Facebook депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Ми в минулому - ФОПи. Багато з нас працювали в сфері послуг: організація заходів, PR, консультаційні послуги тощо.

Ми - за малий бізнес, ми захищаємо ФОПів, які або самостійно виробляють товари чи надають послуги, або наймають невелику кількість працівників", - написала Підласа.

За її словами, об'єднання буде відстоювати збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп.

"Ми створюємо міжфракційне об’єднання для того, щоб домогтися балансу в податковій і фіскальній політиці: детінізація, але не за рахунок ускладнення життя ФОПів. Ми пропонуємо збільшити ліміт обороту для 3 групи і переглянути статус 1 групи.

Крім того, ми - тільки за спрощення механізму сплати податків і скорочення контактів з чиновниками. Всі ФОПи можуть звертатися до нас за підтримкою їхніх інтересів в парламенті", - підкреслила вона.

"У той же час ми бачимо, що великий бізнес часто структурується як ФОПи. Держава бореться з ухиленням від сплати податків, і це зачіпає реальних підприємців, які працюють на економіку і чесно платять податки. Ми не повинні завдавати шкоди малому бізнесу в боротьбі з великими ухильниками", - додала Підласа.

Читайте також: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда