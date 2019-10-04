Всі розділи
Укр / Рус

У Раді створили об'єднання для захисту ФОПів

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 16:25

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "За ФОПів", учасники об'єднання обіцяють захищати малий бізнес.

Про це повідомила у Facebook депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Ми в минулому - ФОПи. Багато з нас працювали в сфері послуг: організація заходів, PR, консультаційні послуги тощо.

Ми - за малий бізнес, ми захищаємо ФОПів, які або самостійно виробляють товари чи надають послуги, або наймають невелику кількість працівників", - написала Підласа.

За її словами, об'єднання буде відстоювати збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп.

"Ми створюємо міжфракційне об’єднання для того, щоб домогтися балансу в податковій і фіскальній політиці: детінізація, але не за рахунок ускладнення життя ФОПів. Ми пропонуємо збільшити ліміт обороту для 3 групи і переглянути статус 1 групи.

Крім того, ми - тільки за спрощення механізму сплати податків і скорочення контактів з чиновниками. Всі ФОПи можуть звертатися до нас за підтримкою їхніх інтересів в парламенті", - підкреслила вона.

"У той же час ми бачимо, що великий бізнес часто структурується як ФОПи. Держава бореться з ухиленням від сплати податків, і це зачіпає реальних підприємців, які працюють на економіку і чесно платять податки. Ми не повинні завдавати шкоди малому бізнесу в боротьбі з великими ухильниками", - додала Підласа.

Читайте також: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ФОП Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек" 3 жовтня 2019, 08:15
Чому торгівля далі буде в "тіні" 30 вересня 2019, 13:46
Гетманцев: Рада не збирається "знищити" ФОПів 19 вересня 2019, 14:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!