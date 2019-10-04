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Німеччина збирається підвищити податки на авіаперельоти – ЗМІ

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 15:57

Уряд Німеччини планує підвищити податки на квитки на авіарейси в межах Європи з 7,50 євро до 10,43 євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядовий документ, передає "Європейська правда".

Уряд Німеччини, як очікується, у наступну середу затвердить плани, які також передбачають підвищення податків на квитки на середньомагістральні рейси з 23,43до 32,57 євро, йдеться в документі.

Податки на далекомагістральні рейси зростуть до 58,63 євро з 42,18.

Підвищення податків, яке набуде чинності з 1 квітня 2020 року, є частиною пакету бюджетних заходів, розроблених урядом минулого місяця, спрямованих на захист клімату.

Раніше уряд Нідерландів посилив тиск на ЄС, оголосивши про плани почати з 2021 року оподаткування повітряних перевезень, якщо Брюссель сам не запропонує всеєвропейське рішення.

Європейська правда

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Німеччина авіа

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