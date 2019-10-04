Мінекоенерго хоче змінити розрахунок максимальних цін на ринку електроенергії

Нову модель ринку електроенергії, запущену в Україні 1 липня цього року, необхідно поліпшити перетворенням прайс-кепів (граничних цін) із фіксованих величин у динамічні, зменшенням лотів і переведенням аукціонів в анонімний режим.

Про це міністр екології та енергетики Олексій Оржель заявив на засіданні парламентського комітету з економіки в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проситимемо встановити такі механізми, як динамічні прайс-кепи, які залежать від економічних чинників. Є напрацювання щодо зменшення лотів та анонімності аукціонів, тоді створимо реальну конкуренцію", - сказав він.

Міністр повідомив, що разом із депутатами може бути напрацьовано зміни до закону про енергоринок.

Глава Мінекоенерго піддав критиці регулятор НКРЕКП за відмову знизити прайс-кепи і здешевити електроенергію для споживачів сьогодні, коли, на його думку, з'явилися відповідні фактори.

Оржель також наголосив, що недавно провів зустріч із послом ЄС в Україні, на якій вкотре було відзначено, що головним завданням для боротьби з монополізмом в Україні є синхронізація з Європою та об'єднання ринків.

Нагадаємо:



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на останньому засіданні не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).



Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.



Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії".

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.