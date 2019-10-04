ГПУ переглядає провадження щодо Burisma, де фігурував син Байдена

Генпрокуратура проводить аудит старих проваджень і перегляне кримінальні провадження, які стосувалися компанії Burisma, де фігурував син экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Рябошапка на прес-конференції 4 жовтня.

Пряма мова: "Зараз ми проводимо аудит тих проваджень, які здійснювалися раніше органами прокуратури і Генеральною прокуратурою в тому числі. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський – ред.), Курченко (бізнесмен Сергій Курченко – ред.) і інші люди чи компанії. Таких проваджень у десь біля півтора десятка".

"Але ми зараз переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, чи розслідувалися раніше, з тим, щоб прийняти рішення в тих випадках, де рішення були прийняті незаконні процесуальні, щоб ми їх переглянули".

"Ніхто із закордонних, із вітчизняних політиків, чиновників і не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень".

"Ми тільки нещодавно почали працювати і тільки нещодавно почався аудит проваджень. Але тих, де можуть бути причетні не Burisma там чи Байден, а Злочевський чи Курченко, десь біля 15. Але я не можу сказати, що це всі провадження, бо робота з ревізії проваджень продовжується".

Деталі: На прохання прокоментувати переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, де останній підтвердив, що він допомагав організовувати зустрічі Джуліані з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком, Рябошапка сказав, що з цим питанням варто звертатися до авторів цієї переписки.

Він запевняє, що "ГПУ є незалежною від Офісу президента і від політичного впливу з боку Офісу".

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Передісторія:

Видання FoxNews оприлюднило нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генпрокурор України розповів, як під тиском з боку США був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це "не було в інтересах Джо та /або Хантера Байдена".

"Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Хантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні", – йдеться у записах Джуліані.

Порошенко запевняє, що не давав вказівок закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma.

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника американської розвідки.

The Washington Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав "фейковими новинами" інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії на виборах президента США 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала формальне розслідування дій Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент– відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Вони говорили про справу Хантера Байдена.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна не зобов’язана розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

Українська правда