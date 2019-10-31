Рада підтримала ініціативу Кабміну про виділення 1 мільярда шахтарям
Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету-2019, підтримавши пропозицію уряду про виділення 1 мільярда гривень на виплату заробітної плати шахтарям.
За урядовий законопроект проголосував 291 народний депутат, передає Урядовий портал.
"Ми підвищуємо витрати на соціальні питання. Серед них – на зарплати шахтарям, на реабілітацію, на вирішення житлових питань учасників АТО", – зазначив прем'єр Олексій Гончарук.
Нагадаємо:
Наприкінці вересня Кабмін запропонував внести зміни до державного бюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 мільярда гривень направлять на погашення заборгованості перед шахтарями.
Економічна правда
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