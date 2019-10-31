Roshen оскаржив рішення суду про виплату пайового внеску в бюджет Борисполя

"Бісквітний комплекс "Рошен" подав апеляційну скаргу на рішення Північного апеляційного господарського суду, який зобов'язав компанію доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми будемо оскаржувати рішення суду першої інстанції, оскільки вважаємо, що суд не тільки залишив без уваги і не надав ніякої оцінки доводам Roshen, а й проігнорував практику Європейського суду з захисту "правомірних очікувань" і принципу "гарного управління", - заявили у пресслужбі.

Безпідставним, на думку Roshen, є твердження, що дороги не є інфраструктурою міста, а саме на цьому наполягає в суді Бориспільська влада.

"Суд, в той же час, не взяв до уваги факт того, що будівництво дороги по вул. Героїв Крут було передбачено Генеральним планом Борисполя, а сама дорога передбачена для обслуговування як існуючих, так і майбутніх підприємств на території", - заявили у компанії.

Нагадаємо:

Суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.

Суд визнав, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу, який становив 667,31 мільйона гривень.

"Бісквітний комплекс "Рошен" заплатив лише 30 мільйонів.

Суд зобов'язав компанію сплатити 23,19 млн гривень, оскільки з боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій.

У липні стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.

Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.

Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.

Roshen контролюється екс-президентом Петром Порошенком.