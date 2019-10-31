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Кабмін посилить заходи безпеки на дорогах у зимовий період

Четвер, 31 жовтня 2019, 16:45

Для безпеки на дорогах у зимовий період мобілізували всі ресурси, зокрема завдяки співпраці з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Для безпеки на дорогах державного значення маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів - 3363 одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць", - сказав голова уряду.

За словами Гончарука, у четвер в регіони поїдуть 54 нових снігоприбиральних авто.

"Більше того, передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди – понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг", - додав він.

Крім цього,  на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримуючих щитів.

Прем'єр зазначив, що фрикційні матеріали для боротьби з ожеледицею на дорогах передбачено в повному обсязі.

"Облавтодори – основні виконавці робіт з утримання доріг і наразі мають достатньо ресурсів для запобігання аварійним ситуаціям на дорогах.

Проте Укравтодор залучає також і приватні будівельні компанії, щоб ефективно посилювати безпеку на автошляхах узимку", - заявили у пресслужбі Кабміну.

Економічна правда

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дороги Кабмін

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