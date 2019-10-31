ДТЕК Ахметова запустив другу за потужністю сонячну електростанцію в Європі

Компанія ДТЕК ввела в експлуатацію Покровську сонячну електростанцію потужністю 240 МВт, яка є другою за потужністю СЕС у Європі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що СЕС в Нікопольському районі Дніпропетровської області буде виробляти щорічно 400 млн кВтг "зеленої" електроенергії, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 400 тисяч тон.

За оцінками компанії, станція забезпечить електрикою 200 тисяч домогосподарств.

Покровська СЕС складається з 840 тисяч панелей виробництва компанії Risen (КНР), які розміщені на землях колишнього кар'єру з видобутку марганцю. Ці землі належать до категорії рекультивованих грунтів, які не є цінними для сільгоспвиробництва.

Інвестиції в проект становили 193 млн євро.

Економічна правда