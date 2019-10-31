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На Миколаївській митниці проходять обшуки стосовно порушень на 160 мільйонів

Четвер, 31 жовтня 2019, 15:27

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, проводять обшуки на Миколаївській митниці ДФС,  які пов’язані з порушеннями колишнього керівництва при оформлені ввозу мінеральних добрив, що могли принести 162,7 мільйонів гривень збитків державі. 

Про це повідомив начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль у Facebook.

"Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита.

Внаслідок цього є підозра, що держава понесла збитки на суму 162,7 млн. грн.", - повідомив Роман Кріль.

За його словами, наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".

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