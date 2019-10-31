Покупки онлайн: найчастіше Україною "подорожує" електроніка - дослідження

Найдовша відстань, що подолав товар від продавця до покупця в Україні, - 1 263 кілометрів, це були техніка для кухні та комп'ютери.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики OLX.

Зазначається, що за 2019 рік користувачі оформили більше 1,1 млн доставок із середньою відстанню 381 км. Щодня здійснювалось у середньому 4050 угод, 122 250 - щомісяця. Середній чек - 1000 грн.

Найчастіше українці пересилали електроніку - 42%, або 460 тисяч відправок, удвічі рідше - одяг та товари для краси (234 тисячі). Товари для дітей відправлялися в дорогу в 14% випадків (150,6 тисяч разів), а продукція для дому та саду - у 8% (83 тисячі).

"Аналітики OLX з’ясували, наскільки далеко та які товари "подорожують" Україною, та склали топ-50 угод з найдовшим кілометражем за останній рік. У першу трійку увійшли техніка для кухні та комп’ютери з Ужгорода (Закарпатська обл) до Біловодська (Луганська обл) - товари проїхали 1 263 км.

На 4 км менше проїхали комп’ютери з Ужгорода до Марківки (Луганська обл) - 1 259 км", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше користувачі пересилали з одного кінця країни в інший комп’ютери та комплектуючі - 28% найдовших доставок, за даними рейтингу топ-50.

Ужгород став населеним пунктом №1, звідки та куди здійснювали найдовші за відстанню доставки - з/в обласний центр товари відправляли у 7 з 10 випадків.

Що стосується найпопулярніших днів відправок, то українці найчастіше оформляють посилки на початку тижня - з понеділка по середу. На суботу та неділю припадає по 11% відправок.

Економічна правда