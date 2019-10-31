Нафтогаз створив компанію для торгівлі нафтопродуктами та трейдингу

Група Нафтогаз створила в складі дивізіону "Нафта" спеціалізовану компанію "Нафтогаз Ойл Трейдинг", яка займатиметься закупівлею та продажем нафтопродуктів і нафтохімічних продуктів в інтересах всіх підприємств групи, а також вестиме самостійну трейдингову діяльність.



Про це повідомила прес-служба компанії.

"Така централізація дозволить суттєво підвищити ефективність та прозорість операцій з купівлі-продажу нафтопродуктів в інтересах підприємств групи Нафтогаз", – зазначив керівник дивізіону "Нафта" Микола Гавриленко.

Він додав, що "Нафтогаз Ойл Трейдинг" також має стати повноцінним учасником ринку нафтопродуктів та приносити групі Нафтогаз додатковий дохід за рахунок трейдингової діяльності.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" здійснюватиме купівлю/продаж нафтопродуктів як власного виробництва групи Нафтогаз, так і продукції інших виробників.

Керівником створеної компанії призначений Юрій Кузьмин, який з 2015 року відповідає за торгові операції з рідкими вуглеводнями та закупівлю сировини в АТ "Укргазвидобування".

Торгівлею нафтопродуктами Кузьмин займається з 2004 року. Він починав у компанії групи Татнєфть, що була оператором Кременчуцького НПЗ. З 2008 року Кузьмин займався трейдингом в українському представництві компанії ТНК-ВР, яка забезпечувала оперативне управління Лисичанським НПЗ.



Економічна правда