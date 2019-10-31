Прокуратура вручила Дубневичу підозру

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вручив підозру народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, з якого 31 жовтня зняли депутатську недоторканність.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Пряма мова: "Дубневичу вручили підозру".

Деталі: За словами співрозмовника УП, правоохоронці будуть клопотати про арешт нардепа із альтернативою внесення застави у розмірі 93 мільйони гривень. У прокуратурі очікують, що суд щодо нардепа буде 1 листопада.

Підозру та клопотання про арешт нардепу вручили в одному із кабінетів Верховної Ради. Дубневича не затримуватимуть, оскільки він не ховається від слідства і прийшов у парламент.

Що було раніше: НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

17 жовтня генпрокурор направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

31 жовтня Рада дала згоду на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича. З нардепа зняли депутатську недоторканність.

Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.

Передісторія:

Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".

21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.

Українська правда