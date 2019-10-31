Забудовник Вавриш визнав, що змушений був давати хабарі

Девелопер і CEO компанії Saga development Андрій Вавриш розповів, що міська влада створює умови для існування прямих і непрямих хабарів в сфері будівництва.

Про це він повідомив в ефірі програми "Він воно як".

Вавриш заявив, що це "велика біда, а не причина для того, щоб цим пишатися".

"Це причина для того, щоб боротися, щоб далі так не було", - додав він.

За словами девелопера, хабарі є прямими та непрямими.

"Наприклад, вам можна видати технічні умови, які на 15% піднімають загальний кошторис в роботі. Ось, вас не люблять і тому видають технічні умови, щоб зробити підключення. Тоді треба перекласти половину вулиці, переробити ще щось", - сказав Вавриш.

"У мене є два способи боротьби: або виконати це, або йти назустріч, щоб зменшили хабара", - додав він.

"Є друга історія в тому, де ти повинен умовно оплачувати отримання будь-яких документів. Але ти їх можеш якимось чином передавати квартирами. Це така велика біда", - пояснив Вавриш.

"Я чув, що Олена Шуляк (народний депутат, заступник голови комітету) недавно сказала, що від 10% до 30% вартості [квадратного метра — це корупційна складова] і я думаю, що вона сказала правду", - сказав бізнесмен.

Він додав, що останнім часом Saga отримала дозвільні документи на введення в експлуатацію трьох об'єктів, але цим дозволам не сприяла нова влада.

"Просто тепер бояться брати гроші", - сказав він.

Економічна правда