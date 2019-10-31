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Великобританія розплавить пам'ятні монети через відстрочку Brexit

Четвер, 31 жовтня 2019, 11:50

Тисячі пам'ятних 50-пенсових монет, викарбуваних до Brexit, що планувався на 31 жовтня, будуть розплавлені після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон погодився на пропозицію Європейського союзу про відстрочку.

Про це сказали два джерела агентству Bloomberg.

Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід оголошував про плани випуску мільйонів монет з вигравіруваною на них датою виходу з блоку в обіцяні Джонсоном терміни, але виробництво було припинено минулого тижня, коли стало ясно, що Brexit буде перенесений.

Монети вже карбувалися, щоб їх можна було ввести в обіг відразу після виходу Великобританії з ЄС.

28 жовтня Джонсон погодився на пропозицію ЄС про відстрочку на три місяці до 31 січня, і було прийнято рішення розплавити всі монети, повідомили джерела, які попросили про анонімність. Одне з них повідомило, що вже було викарбовано сотні тисяч монет.

Представник Мінфіну сказав, що Великобританія все одно випустить монету в ознаменування виходу з ЄС - коли б він не відбувся.

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