Глава Офісу Зеленського: Я незадоволений роботою міністрів, вони намагаються сподобатися Фейсбуку

Глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що члени уряду Олексія Гончарука бояться брати на себе відповідальність за рішення.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

"Ми дедлайн поставили [міністрам] до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягнути до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом з ними будемо обговорювати й будемо приймати відповідні рішення", - заявив Богдан.

За словами глави Офісу президента, він незадоволений динамікою роботи членів уряду.

"Мені не подобається, що вони стараються сподобатися Фейсбуку, це мінус в результативності… Регламенти прописані саме таким чином, щоб папери десь тонули, зникали, а відповіді так і не знаходилося… І якщо ви не хочете порушувати регламент, тому що боїтеся якоїсь відповідальності, тоді змінюйте регламент і приймайте рішення, приймайте постанови, приймайте закони", - заявив керівник ОП.

На думку Богдана, міністри є "дуже розумними і дуже класними експертами", але бояться нести відповідальність за рішення.

"...ми з вами маємо на увазі не тільки і не стільки кримінальну відповідальність, як може бути сприйнято, а саме репутаційну відповідальність. А я їм кажу, що, хлопці й дівчата, 27 років ця країна багнюкою була вкрита повністю, ти не можеш в білій сорочці розгрібати багнюку й не замазатися. Ти маєш вибрати: якщо ти хочеш бути в білій сорочці – ок, назад у експертне середовище, на трибуну, виступай, розказуй думки", - сказав Богдан.

Він додав, що KPI діяльності членів уряду має бути "не суспільна любов, а результати роботи".

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Економічна правда