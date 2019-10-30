Комітет Ради підтримав зняття недоторканості та арешт Дубневича
Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував розглянути на засіданні парламенту рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича.
Джерело: засідання регламентного комітету 30 жовтня
Деталі: Комітет підтримав усі три подання на Дубневича - на притягнення до відповідальності, затримання і дозвіл на арешт.
На засіданні був присутній генеральний прокурор Руслан Рябошапка і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Дубневич на засіданні комітету просив визнати подання незаконним. Нардеп закликав не підтримувати подання і заявляв, що нікуди не тікатиме.
Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.
Станом на 21 жовтня Дубневич заявив, що не отримав копії подання.
Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".
Передісторія:
НАБУ вважає, що зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.
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