"Нафтогаз" відреагував на дозвіл Данії будувати "Північний потік–2"

У НАК "Нафтогаз України" очікували, що Данія дасть згоду на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік - 2" в її водах.

Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - сказав Коболєв.

За його словам, для України ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства в Україні.

"Це законодавство захищатиме нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу. Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС", - сказав Коболєв.

Нагадуємо:

Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік–2" на території данських територіальних вод у Балтійському морі.

Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Проєкт "Північний потік–2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream.

Передбачається, що потужність другої гілки "Північний потік–2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку–2".

Крім того, противниками "Північного потоку–2" є США, Польща і країни Балтії.

Економічна правда