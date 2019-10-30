ФРС знизить ставку і дасть сигнал про паузу — прогноз

Глава Федеральної резервної системи Джером Пауелл готується призупинити кампанію цього року щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що глава ФРС і його колеги знизять відсоткову ставку на чверть процентного пункту за підсумками третього засідання поспіль, щоб забезпечити економіці страховку від глобальних ризиків, одночасно просигналізувавши про те, що регулятор, ймовірно, зробив досить на даний момент.

Інвестори оцінюють імовірність зниження ставки в 90%, хоча економісти вважають, що вона становить 75%, виявляючи трохи більше сумнівів, які відображають розбіжності у ФРС щодо необхідності подальшого значного зниження вартості запозичень.

Хоча всі представники центробанку бачать ризики, пов'язані з торговою невизначеністю і слабкістю економік за кордоном, деякі вважають, що пом'якшення політики ФРС в липні і вересні вже досить для того, щоб нівелювати ці загрози під час відсутності додаткових потрясінь.

Пауелл, ймовірно, скористається прес-конференцією, щоб транслювати цю думку про паузу, підкреслюючи разом з тим гнучкість центробанку на випадок, якщо економічні перспективи суттєво зміняться.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система США 31 липня вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила ставку федеральних фондів на 0,25 процентного пункту.

18 вересня ФРС прийняла рішення ще раз знизити ставку на 0,25 п.п. до 1,75-2% річних.

З червня 2006 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.