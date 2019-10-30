Комітет з питань енергетики порекомендував ухвалити закон про відокремлення ГТС

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг порекомендував ухвалити закон про відокремлення газотранспортної системи з управління Нафтогазу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за це рішення проголосувало 17 членів комітету.

Нагадаємо:

18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, необхідний для відокремлення управління газотранспортною системою від Нафтогазу. Документ підтримали 286 нардепів.

Законопроект про відокремлення ГТС необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу". Анбандлінг зробить можливим укладання нового договору про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Автори законопроекту та урядовці підкреслюють, що ухвалення закону не передбачає приватизацію, концесію чи будь-які інші дії з українською ГТС - вона залишиться виключно у державній власності.