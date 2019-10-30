У Німеччині прокоментували дозвіл Данії на будівництво "Північного потоку-2"

У Німеччині заявили, що транзит газу через Україну повинен зберігатися незважаючи на побудову "Північного потоку-2".

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, коментуючи рішення Данії дозволити прокладання газопроводу "Північний потік-2" у її водах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Відповідаючи на питання, чи залишаються якісь політичні перешкоди для проєкту після рішення Данії, представник уряду Німеччини сказав: "Ми завжди говорили, що у "Північного потоку-2" є політичний вимір, і ми завжди говорили, що транзит газу через Україну повинен зберігатися у майбутньому".

Зайберт зазначив, що Меркель обговорювала це питання з президентом Росії Владіміром Путіним два дні тому, і сказав, що Німеччина продовжує підтримувати тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською Комісією щодо транзиту газу.

Як повідомлялося, Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.

Росія, Фінляндія, Швеція і Німеччина видали дозволи ще раніше.

"Північний потік-2" практично добудований, проте Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво.

Європейська правда