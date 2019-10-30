Норвезька і китайська компанії збудують в Україні найбільший вітропарк Європи

Норвезька компанія NBT та китайська компанія CRT підписали контракти про спільне проєктування та спорудження вітроелектростанцій "Зофія 2" та "Зофія 3" загальною потужністю 750 мегаватів, після спорудження це буде найбільший вітропарк Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вітроелектростанції планують збудувати у Запорізькі області на узбережжі Азовського моря, неподалік Кирилівки.

На будівництво залучать 500 мільйонів євро від експортно-імпортного банку Китаю, Industrial Commercial Bank of China та China Construction Bank. Ще 250 мільйонів євро планують залучити у інших кредиторів.

Загалом на реалізацію проекту планують витратити суму, еквівалентну 1% ВВП України. Енергії, яку вироблятиме ВЕС, вистачить для того, аби забезпечити електрикою 340 тисяч сімей.

Нагадаємо:

Під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня західні інвестори висловлювали уряду та президенту занепокоєння щодо потенційних змін у системі "зелених" тарифів. В уряді пообіцяли, що змінювати "зелені" тарифи для альтернативних електростанцій "заднім числом" не будуть.