Криклій пояснив, чому не функціонує аеропорт у Маріуполі

Міністр інфраструктури заявив, що аеропорт у Маріуполі не функціонує, щоб уникнути повторення такої авіакатастрофи, як збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це він сказав у коментарі hromadske під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

"У Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує. Ми не хочемо повторення МН17. Не хочемо терористичних атак. Брати на себе таку відповідальність, навіть якщо 1000 рейсів будуть бездоганні, а один ризикований - це є небезпека для громадян", - підкреслив міністр.

За словами Криклія, відновлення функціонування аеропорту обговорювали з Генштабом і Міноборони, бо важливо "врахувати всі ризики" поновлення роботи.

Нагадаємо:

У липні у Кабміні заявили, що безпечне авіасполучення з Маріуполем поки неможливе - аеропорт розташований в зоні ураження важкої артилерії та радіоелектронних засобів.