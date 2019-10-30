Всі розділи
Укр / Рус

Криклій пояснив, чому не функціонує аеропорт у Маріуполі

Середа, 30 жовтня 2019, 13:59

Міністр інфраструктури заявив, що аеропорт у Маріуполі не функціонує, щоб уникнути повторення такої авіакатастрофи, як збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це він сказав у коментарі hromadske під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

"У Маріуполі є аеропорт, але він не функціонує. Ми не хочемо повторення МН17. Не хочемо терористичних атак. Брати на себе таку відповідальність, навіть якщо 1000 рейсів будуть бездоганні, а один ризикований - це є небезпека для громадян", - підкреслив міністр.

За словами Криклія, відновлення функціонування аеропорту обговорювали з Генштабом і Міноборони, бо важливо "врахувати всі ризики" поновлення роботи.

Нагадаємо:

У липні у Кабміні заявили, що безпечне авіасполучення з Маріуполем поки неможливе - аеропорт розташований в зоні ураження важкої артилерії та радіоелектронних засобів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аеропорт Мінінфраструктури

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ярославський готовий побудувати новий Донецький аеропорт 29 жовтня 2019, 16:09
Плануємо залучити більше 611 мільйонів для аеродрому "Запоріжжя" — Гончарук 28 жовтня 2019, 14:05
Директорка аеропорту Львів проти передачі підприємства в концесію 25 жовтня 2019, 16:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!