Державні монополії слід ізолювати від політичного впливу — експерти

Для того, щоб залучити інвестиції у державні монопололії, залишаючи їх у державній власності, необхідно покращити якість корпоративного управління та унеможливити політичний вплив.



Такого висновку прийшли учасники дебатів від Центру економічної стратегії (ЦЕС).

У дебатах брали участь представники Міністерства економіки, Укрпошти, аеропорту Бориспіль, Укренерго та ЦЕС.

"Сьогодні в Україні змішані функції полісімейкера, регулятора та власника державних підприємств, що приваблює в міністерства тих, кому цікаво працювати в умовах цього змішання.

Для того, щоб ізолювати державні компанії від політичного впливу, необхідно централізувати функції власності у новій інституції – Фонді національного добробуту", - заявив Андрій Боцун, старший радник міністра економіки.



У ЦЕС зазначають, що реформа корпоративного управління триває, але не можна сказати, що справжня корпоратизація державних монополій вже відбулася.

"Ми створили наглядові ради, але зараз фінплан все одно затверджується власником, міністерством. Тому виходить, що наглядова рада є, але важливих рішень вона не може прийняти", - зазначив Костянтин Мішустін, заступник гендиректора зі стратегії та проєктів Укрпошти.

Приватизація державних монополій також може обмежувати інструменти впливу держави на стратегію розвитку підприємства, а іноді це небажано зазначають у аеропорту Бориспіль.



"В авіаційній галузі концесія є більш ефективною, ніж приватизація. Держава розробляє стратегію центрального аеропорту та регіональних аеропортів, і в рамках цієї стратегії концесіонер має можливість працювати. Якщо це приватизація, то інструментів впливу на діяльність та розвиток у держави залишається менше", – заявив Георгій Зубко заступник гендиректора аеропорту Бориспіль із комерційної діяльності.



В Укренерго зауважують, що для того аби залучити приватні інвестиції до державних монополій, часто має бути змінена модель регулювання.

У випадку Укренерго, яке володіє всіма магістральними мережами електропередачі, її дохід обумовлений діями регулятора, який встановлює рівень прибутковості підприємства. В таких умовах інвесторам складно приймати рішення про вкладення коштів, зазначив перший заступник голови правління Укренерго Володимир Кудрицький.





Економічна правда