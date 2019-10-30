Гонтарева заявила, що не планує подавати в суд на Коломойського

Ексголова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що не має наміру подавати позов до суду на олігарха Ігоря Коломойського.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні.

Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви", - сказала Гонтарева.

За її словами, у неї "не вистачить коштів" на ті судові процеси, які в цьому випадку її "змусить вести" Коломойський.

"Для Ігоря Валерійовича Коломойського, напевно, судитися - це його професійна діяльність. Якщо ви подивіться, на сьогодні існують 600 судів проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового Приватбанку", - додала ексголова НБУ.

Нагадаємо:

20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає до нього стосунку.

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.

17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.