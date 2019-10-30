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Мінінфраструктури передасть в концесію чотири дороги

Середа, 30 жовтня 2019, 11:16
 

Міністерство інфраструктури розробляє проекти концесійних доріг M-06 Львів-Стрий, M-09 Львів-Тернопіль, M-05 Київ - Біла Церква та M-10 Львів-Краковець.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомство готує також пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса" та поромного комплексу в порту "Чорноморськ".

Крім того, за словами Криклія, міністерство допомагає місцевим громадам підготувати концесію аеропортів "Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" та термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква". 

Також готуються концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопу.

Нагадаємо:

15 жовтня Міністерство інфраструктури погодило перелік залізничних вокзалів, які будуть аналізувати експерти Світового банку на предмет їх передачі в концесію.

Йдеться про вокзали в Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.

Також, в червні керівник "Укравтодору" Славомір Новак заявляв, що першим концесійним проєктом, яке держкомпанія запропонує інвесторам буде дорога Львів - Краківець.

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Мінінфраструктури

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