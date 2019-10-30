Мінінфраструктури передасть в концесію чотири дороги
Міністерство інфраструктури розробляє проекти концесійних доріг M-06 Львів-Стрий, M-09 Львів-Тернопіль, M-05 Київ - Біла Церква та M-10 Львів-Краковець.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відомство готує також пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса" та поромного комплексу в порту "Чорноморськ".
Крім того, за словами Криклія, міністерство допомагає місцевим громадам підготувати концесію аеропортів "Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" та термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква".
Також готуються концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопу.
Нагадаємо:
15 жовтня Міністерство інфраструктури погодило перелік залізничних вокзалів, які будуть аналізувати експерти Світового банку на предмет їх передачі в концесію.
Йдеться про вокзали в Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.
Також, в червні керівник "Укравтодору" Славомір Новак заявляв, що першим концесійним проєктом, яке держкомпанія запропонує інвесторам буде дорога Львів - Краківець.
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