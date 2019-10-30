Uber виходить на ринок фінансових послуг

Компанія Uber оголосила про створення підрозділу Uber Money для управління бізнесом в сфері фінансових послуг, в рамках якого збирається випускати кредитні та дебетові карти, а також запропонувати цифрові гаманці для водіїв.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Завдяки Uber Wallet водії, кур'єри та клієнти зможуть легко відстежувати історію свого заробітку та витрат, керувати та переміщувати свої гроші та відкривати нові фінансові продукти Uber в одному місці.

У найближчі тижні Uber Wallet почне з'являтися у додатку Uber Driver", - йдеться у повідомленні.

Спочатку в США, а потім і в інших країнах, водії зможуть підписатися на безкоштовну дебетову карту, прив'язану до рахунку, наданому компанією Green Dot.

Економічна правда