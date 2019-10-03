Новини 3 жовтня: закон про концесію, тимчасовий очільник "Укравтодору", "кешбек"

Про закон про концесію. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Про тимчасового очільника "Укравтодору". Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка.

Про закон про "кешбек" та касові апарати. Верховна Рада не змогла скасувати ухвалення двох законів, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.

Про акції "Укрзалізниці" і "Укрпошти". Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти" приватним компаніям.

Про тютюновий "картель". Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету накладати штраф на компанію "Тедіс" та 4 найбільших тютюнових фабрик України.

Ви хочете дізнатися більше?

Знайди відмінність. Що нового чекає на українців з бюджетом-2020

Кабмін подав в парламент проект кошторису на 2020 рік. Здавалося б документ класичний і без несподіванок. Втім, в ньому є свої "родзинки", які вплинуть на життя українців. VoxUkraine визначив найбільші з них.

ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

В парламенті чекають на підпис спікера та президента два закони, які у найближчі два роки суттєво змінять роботу бізнесу. Що це за нововведення і до чого слід готуватись підприємцям.