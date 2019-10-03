Всі розділи
Укр / Рус

Рада "забула" про законопроект щодо незаконного збагачення

Четвер, 3 жовтня 2019, 18:43

Народні депутати не розглянули в другому читанні президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення, внесений до порядку денного засідання 3 жовтня.

На це звертає увагу голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Законопроект про назаконне збагачення (№1031) Рада ... забула. Питання зникло. Миші з'їли. Чесно кажучи, за 12 років роботи з ВРУ я з таким стикаюся. Я не жартую. Спікер просто пропустив це питання порядку денного, перейшовши до наступного законопроекту. Без жодного пояснення. Без голосування", - пише активіст у Facebook.

Як свідчить порядок денний на 3 жовтня, після голосування законопрокту №1233 мав би розпочатися розгляд законпроекту про незаконне збагачення. Проте спікер перескочив до розгляду наступного законопроекту №1046.

 

"А що так можна було?", – питає Шабунін.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада ухвалила закон про концесію 3 жовтня 2019, 14:20
SOS, або Врятуйте український бізнес! 3 жовтня 2019, 14:17
Рада не змогла скасувати закони про "кешбек" та касові апарати 3 жовтня 2019, 11:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!