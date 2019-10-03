Microsoft знову буде випускати смартфони

Американський розробник програмного забезпечення Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Компанія представила в Нью-Йорку в середу складаний телефон Surface Duo, який також можна використовувати як планшет. Він буде працювати на операційній системі Android від компанії Google.

Microsoft вийшла з бізнесу з виробництва смартфонів в кінці 2017 року після невдачі в спробі зайняти частку на цьому ринку, в тому числі за рахунок купівлі телефонного підрозділу Nokia, відзначає The Wall Street Journal.

Новий телефон буде складатися з двох екранів з діагоналлю 5,6 дюйма (понад 14 сантиметрів), які розкладаються в планшет з діагоналлю 8,3 дюйма (понад 21 см).

На кожен з екранів можна вивести власне зображення або використовувати один з них в якості клавіатури для відкритого на іншому дисплеї додатка. Смартфон підтримує роботу зі стилусом.

Microsoft заявила, що планує розробляти власне ПО для підтримки нового гаджета.

Глава відділу продуктів компанії Панос Панай заявив в ході презентації, що однією з основних переваг смартфона стане можливість вести відео-чат на одному екрані, одночасно користуючись інтернет-браузером на іншому.

Крім того, Microsoft представила складаний планшет Surface Neo з двома екранами по 9 дюймів, який також повинен з'явитися в кінці 2020 року. Він підтримує знімну клавіатуру, яка встановлюється прямо на другий дисплей, що перетворює пристрій практично в звичайний ноутбук.

Програмне забезпечення у вигляді нової ОС Windows 10X реагує на підключення клавіатури і активує особливий режим дисплея під нею, в результаті чого він починає працювати в якості тачпада.

Windows 10X розроблена спеціально для девайсів з двома екранами.