Для Микитася проситимуть арешт або 300 мільйонів застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення 300 млн гривень застави для нардепа 8 скликання Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.

Джерело: САП.

Дослівно: "Народному депутату 8 скликання Максиму Микитасю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 мільйонів гривень застави".

Що було раніше: Микитасю повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Передісторія:

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У травні 2019 року екс-очільника НацгвардіїЮрія Аллерова, гендиректора компанії-забудовника Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Гринчук затримали за підозрою у привласненні 81,6 мільйона гривень. Аллєрова на той момент вже зняли з посади.



Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 мільйона гривень застави.



Аллерову 17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 мільйона гривень. 20 травня він вийшов із-під варти.

23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржила запобіжні заходи підозрюваним.

До обрання народним депутатом, Максим Микитась був президентом великої будівельної корпорації "Укрбуд".

Українська правда