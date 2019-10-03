США запровадять мита на імпорт з ЄС у розмірі 7,5 мільярда доларів

Адміністрація президента США з 18 жовтня запровадить нові мита на європейський імпорт на суму 7,5 млрд доларів у відповідь на незаконні субсидії Європейського союзу для авіаційного гіганта Airbus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Адміністрація отримала "зелене світло" у середу, коли Світова організація торгівлі постановила, що США можуть впровадити тарифи на суму $7,5 млрд для відновлення збитків, завданих Boeing незаконної допомогою ЄС концерну Airbus.

США запровадять додаткові 10-відсоткові мита на європейські літаки та 25-відсоткові - на низку сільськогосподарських і промислових товарів, що імпортуються з ЄС.

До списку товарів, які обкладуть додатковим митом, входять печиво, салямі, масло та йогурт, светри, пуловери, вироби з кашеміру та вовняний одяг, оливки з Франції та Іспанії, вино, ковбаса, німецька кава.

Президент Дональд Трамп назвав рішення СОТ "великою перемогою для Сполучених Штатів" і заявив, що це сталося через те, що чиновники СОТ "хочуть переконатися, що я щасливий".

"СОТ стала для нас набагато кращою з того часу, як я став президентом, тому що вони розуміють, що їм не зійде з рук те, що сходило з рук протягом стількох років", - сказав Трамп в своєму виступі на спільній пресконференції в Білому домі з президентом Фінляндії.

У ЄС у відповідь заявили, що хотіли б досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб уникнути тарифної війни, але якщо Трамп введе нові мита на продукти ЄС, то блок буде змушений відповісти.

"Якщо США вирішать накласти авторизовані СОТ контрзаходи, це підштовхне ЄС до ситуації, коли у нас не буде іншого вибору, окрім як зробити те ж саме", - сказала комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.