Google відкриває свій домен .new для сторонніх компаній
Компанія Google оголосила, що буде надавати адреса в доменній зоні .new стороннім компаніям, раніше вони були зарезервовані за самою Google.
Про це повідомляє ain.ua.
Домени .new використовуються для швидкого виконання команд в браузері. Google використовує їх лише для своїх продуктів.
Наприклад, написав в адресному рядку docs.new можна швидко створити документ, а написав meeting.new можна запланувати подію в гугл-календарі.
Тепер до зони .new підключаються інші компанії. Швидкі команди будуть в Spotify (playlist.new), Bitly, Canva, Coda, Medium, OVO Sound, RunKit, Stripe і Webex.
Заявки від тих, у кого є торгова марка, будуть прийматися через Google Registry з 2 грудня до 14 січня 2020 року - в цей період можна зарезервувати потрібні адреси. Перші домени роздадуть в січні 2020 року.
У 2020 році домени в зоні .new зможуть оформити всі бажаючі.
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