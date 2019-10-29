Google відкриває свій домен .new для сторонніх компаній

Компанія Google оголосила, що буде надавати адреса в доменній зоні .new стороннім компаніям, раніше вони були зарезервовані за самою Google.

Про це повідомляє ain.ua.

Домени .new використовуються для швидкого виконання команд в браузері. Google використовує їх лише для своїх продуктів.

Наприклад, написав в адресному рядку docs.new можна швидко створити документ, а написав meeting.new можна запланувати подію в гугл-календарі.

Тепер до зони .new підключаються інші компанії. Швидкі команди будуть в Spotify (playlist.new), Bitly, Canva, Coda, Medium, OVO Sound, RunKit, Stripe і Webex.

Заявки від тих, у кого є торгова марка, будуть прийматися через Google Registry з 2 грудня до 14 січня 2020 року - в цей період можна зарезервувати потрібні адреси. Перші домени роздадуть в січні 2020 року.

У 2020 році домени в зоні .new зможуть оформити всі бажаючі.