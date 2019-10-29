Нацбанк підвищив тарифи на забезпечення банків готівкою

НБУ прийняв постанову №122, якою вніс зміни до тарифів на послуги (операції), які надає Нацбанк в системі електронних платежів і в сфері розрахунково-касового обслуговування.

Про це повідомляє FinClub.

Нацбанк переглянув тариф на підкріплення готівкою кас банків, який становив 0,2% від суми виданих банкнот і обігових монет.

Тепер він буде диференційований: тариф 0,2% буде застосовуватися тільки при підкріпленні банків готівкою номіналом від 1 до 100 грн.

При отриманні банкнот номіналом від 200 до 500 грн банки заплатять НБУ 0,25% від отриманої суми.

Отримання купюр в 1000 грн обійдеться банкам у 0,3%.

У зв'язку з виведенням з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок Нацбанк прибирає тариф за підкріплення кас банками монетами цих номіналів. До речі, НБУ надавав цю послугу безкоштовно.

Тариф на видачу банкам банкнот в обсягах зданих ними невідсортованих банкнот підвищиться вдвічі - з 0,15% до 0,3%.

Вводиться новий безкоштовний тариф на видачу готівки (банкнот, обігових і розмінних монет) кас банків в межах зданих ними сум вилучених і виведених з обігу банкнот, обігових і розмінних монет.