Китайський стартап запускає роботаксі без водіїв

Китайський стартап Pony.ai оголосив про запуск тестового сервісу роботаксі в каліфорнійському місті Ірвайн.

Про це повідомляє ITC, з посиланням на Venture Beat.

Безкоштовна послуга під назвою BotRide буде доступна з 4 листопада до кінця січня, замовити машину можна буде за допомогою програми для Android або iOS, посилання на яке нададуть обмеженому числу користувачів з числа тих, які зареєструються через офіційний сайт.

Представники BotRide відзначають, що роботаксі працюватимуть як в індивідуальному режимі, так і в режимі каршерінга в разі, якщо шлях двох пасажирів співпадатиме.

Висадка і посадка пасажирів буде доступна тільки в заздалегідь визначених точках, при цьому програмне забезпечення автомобіля автоматично розрахує найшвидший маршрут і запропонує оптимальні точки зупинок.

Автомобілі зможуть переміщатися не по всьому місту, а лише всередині певної його частини, до якої увійшли кілька житлових кварталів, а також різні комерційні об'єкти, парки і навчальні заклади.

В цілому на дороги Ірвайна вийдуть 10 автономних електрокарів Hyundai KONA Electric. За кермом сидітиме водій, який перехопить управління при необхідності. Крім нього в салоні буде знаходитися інженер, що стежитиме за роботою системи автономного управління.

Основне завдання експерименту з роботаксі - вивчити поведінку потенційних споживачів подібних послуг, а також зайвий раз протестувати автономні машини в реальних умовах американських вулиць.

Нагадаємо, навесні цього року Pony.ai запустила аналогічні випробування в китайському Гуанчжоу.