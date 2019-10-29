Заявки на концесію в українських портах подали інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру — Криклій

Заявки на концесію в портах Ольвія і Херсон разом з українськими інвесторами подали інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру.

Про це в коментарі ЦТС сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі.

"Заявки на концесію портів Ольвія і Херсон вже подають. Вже є 4-5 заявок (на обидва порти), а взагалі, ми коли проводили конференцію, у нас було близько 30 учасників, 2/3 з них - міжнародні компанії не з локального ринку . Серед компаній, які вже подали заявки, є і іноземні, і українські інвестори.

У тому числі компанії, які вже працюють на ринку України. Їм подобається, що інвестиційний клімат в Україні покращується, а також те, що новий уряд працює в унісон з президентом. Заявки подали інвестори з Китаю, Катару, Сінгапуру", - уточнив міністр.



Нагадаємо:

1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.