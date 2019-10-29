Бізнес-спільнота має стриманий оптимізм щодо інвестклімату в Україні - опитування
Бізнес-спільнота висловлює стриманий оптимізм щодо нового інвестиційного клімату в Україні – 82% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні планують розширити свій бізнес в Україні.
Про це свідчать результати опитування, яке проводилось серед керівників компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.
В опитуванні взяли участь топ-менеджери зі 110 компаній-членів палати.
88% опитаних прогнозують зростання доходів своїх компаній у 2019 році, 65% збільшують інвестиції в Україну та 64% відзначають покращення інвестиційного клімату.
Найбільш привабливими складовими ведення бізнесу в Україні для інвесторів стали таланти (51% респондентів), помірні витрати на оплату праці (51%) та значний доступ до європейського ринку (44%).
84% опитаних вважають, що органи державної влади України декларують намір у найближчі 5 років продовжувати відкривати ринок України для іноземних інвестицій.
Для 85% респондентів сільське господарство виявилося найбільш привабливою галуззю для інвестицій. На другому місці – ІТ (73%), на третьому – енергетика та відновлювані джерела енергії (45%).
74% опитаних вважають суди найбільшою перешкодою для ведення бізнесу в Україні. На другому місці податкові органи (51%), замикають трійку правоохоронні органи (48%).
"Бізнес-спільнота висловлює стриманий оптимізм щодо нового інвестиційного клімату в Україні – 82% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні планують розширити свій бізнес в Україні.
Верховенство права – головний виклик, який потребує негайного вирішення. Ключовими галузями для інвестицій є сільське господарство, ІТ та відновлювана енергетика", - заявив Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.
"Українська влада повинна сфокусуватися на подальшому розвитку цих напрямів, існує занепокоєння, що нове законодавство може перешкоджати їхньому подальшому зростанню", - підкреслив він.
Економічна правда
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