Бізнес-спільнота має стриманий оптимізм щодо інвестклімату в Україні - опитування

Бізнес-спільнота висловлює стриманий оптимізм щодо нового інвестиційного клімату в Україні – 82% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні планують розширити свій бізнес в Україні.

Про це свідчать результати опитування, яке проводилось серед керівників компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

В опитуванні взяли участь топ-менеджери зі 110 компаній-членів палати.

88% опитаних прогнозують зростання доходів своїх компаній у 2019 році, 65% збільшують інвестиції в Україну та 64% відзначають покращення інвестиційного клімату.

Найбільш привабливими складовими ведення бізнесу в Україні для інвесторів стали таланти (51% респондентів), помірні витрати на оплату праці (51%) та значний доступ до європейського ринку (44%).

84% опитаних вважають, що органи державної влади України декларують намір у найближчі 5 років продовжувати відкривати ринок України для іноземних інвестицій.

Для 85% респондентів сільське господарство виявилося найбільш привабливою галуззю для інвестицій. На другому місці – ІТ (73%), на третьому – енергетика та відновлювані джерела енергії (45%).

74% опитаних вважають суди найбільшою перешкодою для ведення бізнесу в Україні. На другому місці податкові органи (51%), замикають трійку правоохоронні органи (48%).

"Бізнес-спільнота висловлює стриманий оптимізм щодо нового інвестиційного клімату в Україні – 82% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні планують розширити свій бізнес в Україні.

Верховенство права – головний виклик, який потребує негайного вирішення. Ключовими галузями для інвестицій є сільське господарство, ІТ та відновлювана енергетика", - заявив Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

"Українська влада повинна сфокусуватися на подальшому розвитку цих напрямів, існує занепокоєння, що нове законодавство може перешкоджати їхньому подальшому зростанню", - підкреслив він.

Економічна правда