Кабмін та ЄБРР підписали меморандум про фінансування регіональних доріг
Кабінет міністрів підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми фінансування регіональних доріг в Україні.
Меморандум підписали під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня, повідомив у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зазначається, що у рамках підписаних домовленостей ЄБРР кредитуватиме обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Перший транш - 300 мільйонів євро.
"Починаємо з відновлення місцевих доріг Херсонської області", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1061 про введення процедури аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.
Економічна правда
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