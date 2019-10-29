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Кабмін та ЄБРР підписали меморандум про фінансування регіональних доріг

Вівторок, 29 жовтня 2019, 15:39

Кабінет міністрів підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми фінансування регіональних доріг в Україні.

Меморандум підписали під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня, повідомив у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що у рамках підписаних домовленостей ЄБРР кредитуватиме обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Перший транш - 300 мільйонів євро.

"Починаємо з відновлення місцевих доріг Херсонської області", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1061 про введення процедури аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

Економічна правда

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Кабмін ЄБРР дороги

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