У Раді хочуть відрегулювати ринок металолому
Комітет парламенту по економічному розвитку зареєструє проєкт щодо детінізації та регулювання ринку лому металів.
Про це у Facebook заявив заступник голови комітету Дмитро Кисилевський
Кисилевський наголосив, що в законопроєкті будуть прибрані завідомо нездійсненні вимоги до ломозаготівельних пунктів та поділ на побутовий і промисловий лом - "давню годівничку для корупціонерів".
Також в законопроєкті дозволять розраховуватися готівкою при прийомі металолому та ліквідують акти обстеження заготівельників лому.
Окремо пропонується зняти карну відповідальність за відсутність заготівельника в реєстрі.
"Відсутність підпримиєства-заготівельника в реєстрі, якого не існує - правова колізія, за якою карну відповідальність може понести будь-хто, хто займається металоломом", - заявив Кисилевський.
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