У Раді хочуть відрегулювати ринок металолому

Комітет парламенту по економічному розвитку зареєструє проєкт щодо детінізації та регулювання ринку лому металів.

Про це у Facebook заявив заступник голови комітету Дмитро Кисилевський

Кисилевський наголосив, що в законопроєкті будуть прибрані завідомо нездійсненні вимоги до ломозаготівельних пунктів та поділ на побутовий і промисловий лом - "давню годівничку для корупціонерів".

Також в законопроєкті дозволять розраховуватися готівкою при прийомі металолому та ліквідують акти обстеження заготівельників лому.



Окремо пропонується зняти карну відповідальність за відсутність заготівельника в реєстрі.



"Відсутність підпримиєства-заготівельника в реєстрі, якого не існує - правова колізія, за якою карну відповідальність може понести будь-хто, хто займається металоломом", - заявив Кисилевський.