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Українські родини інвестували в сонячні електростанції 300 мільйонів євро — Кабмін

Вівторок, 29 жовтня 2019, 14:11

Близько 15 тисяч домогосопдарств уже використовують "чисту" електроенергію, інвестувавши 300 мільйонів євро в сонячні панелі.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що загальна потужність встановлених домашніх сонячних електростанцій становить майже 350 МВт.

У 3 кварталі 2019 року близько 3 тисяч домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 70 МВт.

Найбільше сонячних панелей встановлюють родини у Дніпропетровській області - майже 2 тисячі електростанцій. У Тернопільській та Київській областях українці встановили 1370 та 1350 домашній сонячних електростанцій відповідно.

Нагадаємо:

У серпні президент Володимир Зеленський підписав закон №10357, який дозволяє до 2030 року встановлювати домашні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт на земельних ділянках і отримувати "зелений" тариф на електроенергію, відпущену в енергосистему.

Економічна правда

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