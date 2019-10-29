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Гончарук про Приватбанк: якщо люди не побачать, що правила змінилися, — інвестиції сюди не прийдуть

Вівторок, 29 жовтня 2019, 13:54

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що справа з можливим поверненням Приватбанку є ключовою в питанні макростабільності країни і привабливості для інвесторів.

Про це прем’єр-міністр заявив на інвестиційному форумі RE:think, який проходить в Маріуполі.

"Якщо у когось є чутки, що команда президента або уряду має намір повернути ці банки попереднім власникам, або вирішити ці питання за рахунок платників податків - це неправда.

Ми розуміємо що від цього залежить макростабільність країни. Якщо люди, інвестори не побачать що правила змінилися — інвестиції сюди не прийдуть, ми дуже добре це розуміємо", - підкреслив прем’єр.

Очільник уряду заявив, що зараз рішення щодо Приватбанку знаходяться в судовій площині, і наголосив що без реформи судів нові інвестиції неможливі.

"Ми маємо як команда - максимально швидко реформувати судову систему, щоби в ній неможливі були несправедливі рішення", - заявив прем’єр-міністр.

Гончарук також наголосив, що окремі питання не можуть бути вирішені за один, два або три дні. 

"У нас не диктатура, ми не можемо ввести військовий стан і наказати суддям як треба себе поводити. 

Ми будемо робити все залежне від нас, аби захистити українського платника податків і макростабільність України.

Той кейс який ви згадали (щодо Приватбанку - ЕП) є ключовим і знаковим в цій боротьбі", - резюмував Гончарук.

Нагадуємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

Згодом у прес-службі прем'єр-міністра заявили, що "інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності".

Економічна правда

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Гончарук Приватбанк

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